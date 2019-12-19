Первенец герцогов Сассекских не стал самым популярным младенцем в интернете. Вопреки ожиданиям тех, кто пристально следил за жизнью принца Гарри и Меган Маркл в этом году, их сын Арчи Харрисон стал третьим самым частым запросом среди американцев.

Поисковая система Google опубликовала рейтинг самых часто задаваемых ключевых слов с США за уходящий год, и, в числе прочих, обнародовала топ-10 детей, которыми интересуются больше всего. В списке перед ребенком бывшей актрисы и младшего сына принцессы Дианы оказалась детская песня Baby Shark о маленькой акуле, ставшая вирусной в этом году. Первое место досталось одному из самых популярных персонажей конца 2019-го — Малышу Йоде из сериала "Мандалорец".

Впрочем, можно сказать, что Арчи, которого в запросах называли просто "королевским ребенком", стал самым популярным настоящим младенцем уходящего года среди американских пользователей. Это также значит, что преодолеть общественную любовь к мемам в США не способен даже долгожданный ребенок одной из самых популярных пар в мире.

В подборку самых интересных американцам детей также попали дети Ким Кардашьян-Уэст, дочь Карди Би, ребенок исполнителя Trey Songz, отпрыск телеведущего Энди Коэна.