Беги, детка! Девушка поделилась списком требований мамы своего парня и он всех напугал

Девушка опубликовала в соцсетях пост с требованиями мамы своего парня к его избраннице - и комментаторы советуют ей бежать как можно дальше.

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Список из 10 пунктов девушка увидела в Instagram потенциальной свекрови и поделилась перечнем требований, озаглавленным "Правила, чтобы встречаться с моим сыном". Вот он:

1. Он тебе не банкомат;

2. Если появишься в моем доме одетая как стриптизерша, я заставлю тебя уйти;

3. Если увижу "секстинг" (интимная переписка) в его телефоне, заставлю тебя уйти;

4. Если ты мне не понравишься, заставлю тебя уйти;

5. Пойми, что я могу заставить тебя уйти;

6. Он "мамин мальчик". И пока у тебя на пальце нет кольца, твое мнение об этом не имеет никакого значения;

7. Ты не несешь за него ответственности и не тебе пытаться его изменить. Принимай таким, какой он есть. Либо смотри пункт 5;

8. Он джентльмен. Я его научила. Так что веди себя как леди и заслужи его;

9. Я знаю, как избежать тюрьмы;

10. Если будешь врать, чтобы соответствовать всем этим правилам и заполучить колечко на палец, я буду куда хуже, чем мать твоего парня. Я буду твоей свекровью.

Пост собрал несколько тысяч комментариев и в большинстве из них люди советуют девушке бежать. И чем быстрее, тем лучше.