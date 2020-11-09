Беспорядок и молочные зубы: странные, но действенные способы спрятать ценные вещи от воров

Один из пользователей платформы Reddit спросил, где ни в коем случае не стоит прятать ценные вещи. И получил странные, но, как показывает практика, полезные советы, которые работают.

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Вообще, он рассчитывал, что своими лайфхаками с ним поделятся бывшие грабители, но на форуме нашлось множество людей, которые пережили визит воров, но при этом остались при своих ценностях. Иногда совершенно случайно. И пусть их советы иногда кажутся странными, они не лишены логики.

"Приклей запасной ключ под коврик у входной двери (не тот, который что-то открывает). Странно, да? Несколько лет назад я увлекся установкой камер наблюдения, и в течение последних лет наблюдаю один и тот же сценарий: они подходят к двери, проверяют под ковриком, безуспешно пытаются взять ключ, отступают и начинают оглядываться, не наблюдает ли кто за ними (вероятно, думают, что это какой-то розыгрыш), и затем УХОДЯТ. Они даже не пытаются найти другой способ, так как напуганы".

Foto: Pixabay/Shahid Abdullah

"Мой дом ограбил так называемый друг. Но он пропустил самое ценное на полу в прачечной, благодаря моей неряшливости. Оно было под кучей грязного белья и полотенец. Так что моя нелюбовь к уборке сохранила мне 35 "штук".

"В наш дом несколько лет назад вломились, когда вся семья была на концерте. Забрали все деньги и украшения, которые смогли найти. Кроме моей комнаты! Там был невообразимый бардак - разбросанные на столе и на полу бумаги, на полу также валялась одежда. А на столе лежали 800 евро и золотые сережки. Они открыли дверь и даже ничего не тронули. Теперь у меня есть отличное оправдание, чтобы не делать уборку".

Foto: Pixabay/Bill Kasman

"Сестра живет в не самом хорошем районе, поэтому она пошла в комиссионку и купила красивую шкатулку и наполнила дешевой бижутерией, которая на первый взгляд выглядит как драгоценности, и сверху положила несколько купюр. Шкатулку она спрятала в якобы укромном месте - грабители, скорее всего, схватят ее и убегут. Ну а реальные ценности припрятала как следует".

"Представляю, как удивится тот, кто доберется до сейфа в моей прикроватной тумбочке. Он наполнен моими молочными зубами".

"Поставлю сейф в гостиной, в котором будет большой средний палец из пенопласта для соответствующего случая".

"Если собираетесь отсутствовать относительно долго, воспользуйтесь системой умного дома, которая будет регулировать включение и выключение освещения в разное время дня. Я и сам так повелся, когда пошел к соседу. Долго звонил в дверь, а потом оказалось, что он уже несколько дней в отпуске".