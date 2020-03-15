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Бесстыдный отдых министра благосостояния: о чем пишут латышские таблоиды
Бесстыдный отдых министра, Лера в бикини, скандал в образцовом многодетном семействе и другие события недели
Foto: Instagram.com/leratv/

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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Бесстыдный отдых министра благосостояния: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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