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Игорс Линга рассказал о скоропостижной кончине брата Гвидо
Безденежный Лембергс и елка миллионера Филя: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: LETA

Как ушел из жизни известный музыкант Гвидо Линга, почему Олга Раецка запела на улице, как под санкциями живется Айвару Лембергсу и почему экс-мэр Риги платит за электричество 180 евро в месяц. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Игорс Линга рассказал о скоропостижной кончине брата Гвидо

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