Безденежный Лембергс и елка миллионера Филя: о чем пишут латышские таблоиды

Как ушел из жизни известный музыкант Гвидо Линга, почему Олга Раецка запела на улице, как под санкциями живется Айвару Лембергсу и почему экс-мэр Риги платит за электричество 180 евро в месяц. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
- 1. Игорс Линга рассказал о скоропостижной кончине брата Гвидо
- 2. Как отметят Рождество главные знатоки "ковида"
- 3. Олга Раецка стала уличной певицей
- 4. Как свои дома украсили богатые и знаменитые люди Латвии
- 5. Как Лембергсу живется под влиянием санкций
- 6. Секс-символ советского кино тоскует по Ивару Калниньшу