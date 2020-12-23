Безденежный Лембергс, кто охотится на Ивара Калниньша и елка миллионера Филя: о чем пишут латышские таблоиды

Как ушел из жизни известный музыкант Гвидо Линга, почему Олга Раецка запела на улице, как под санкциями живется Айвару Лембергсу и почему экс-мэр Риги платит за электричество 180 евро в месяц. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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