Биркавсу Tesla не по карману, как живет однополая семья, ностальгия по "жирным" годам: о чем пишут латышские таблоиды

За что экс-премьер Валдис Биркавс ругает экономику страны, одна из первых гей-семей Латвии отметила годовщину свадьбы, почему публика уходила с премьеры спектакля Post Scriptum с тяжелым сердцем и ностальгические воспоминания о дорогих вечеринках российского бомонда в Риге и Юрмале. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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