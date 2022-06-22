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Экс-премьер Биркавс не может себе позволить электромобиль
Биркавсу Tesla не по карману, как живет однополая семья, ностальгия по "жирным" годам: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

За что экс-премьер Валдис Биркавс ругает экономику страны, одна из первых гей-семей Латвии отметила годовщину свадьбы, почему публика уходила с премьеры спектакля Post Scriptum с тяжелым сердцем и ностальгические воспоминания о дорогих вечеринках российского бомонда в Риге и Юрмале. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Экс-премьер Биркавс не может себе позволить электромобиль
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