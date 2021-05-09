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Министр иностранных дел Латвии пригрозил включить зиму в список персон нон грата
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Foto: Publicitātes foto

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Министр иностранных дел Латвии пригрозил включить зиму в список персон нон грата

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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