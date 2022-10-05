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Милая, щедрая, бескорыстная. Вспоминая Дину Зузане
Что общего у Шлесерса и Путина, Улдис Думпис не узнает друзей: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему Иева Адамс пришла домой вся в крови и с пистолетом, какой в памяти друзей останется меценат Дина Зузане, легендарный актер театра и кино Улдис Думпис не узнает лица друзей, удивительные предсказания Эйжена Финкса и что общего у Шлесерса с президентом России. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Милая, щедрая, бескорыстная. Вспоминая Дину Зузане
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