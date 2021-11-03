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Эдгар Ринкевич не жалеет о своем каминг-ауте
Что случилось с Ушаковым, Ринкевич не жалеет о каминг-ауте, священник против "ковида": о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Что случилось с бывшим мэром Риги Нилом Ушковым, как священник помогает людям в "ковидном" отделении, что о кампании вакцинации думает Лайма Вайкуле и какие тайны в книге о себе открыл знаменитый шеф-повар Мартиньш Ритиньш? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Эдгар Ринкевич не жалеет о своем каминг-ауте
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