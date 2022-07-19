Чудо-порошки NL больше не из России? Отделилась ли латвийская компания от российского MLM-гиганта

“NL капут! Мы создаем новый магазин, новые продукты и новое название компании. Мы будем работать только с европейскими продуктами. Мы больше не будем NL, но будем такими же замечательными”, — в начале июля заявила в Instagram инфлюенсер Катрине Саулиете. В Латвии она один из самых успешных дистрибьюторов товаров российской компании NL International. Портал DELFI выяснил, действительно отношения с Россией были разорваны как обещалось.

Компания сетевого маркетинга NL International (NL) была основана в Новосибирске в 2001 году, а ее президентом является Дмитрий Хохлов, харизматичный мужчина средних лет, создавший, как он сам говорит, целую империю. Компания работает в 12 странах с многотысячной сетью дистрибьюторов, которые предлагают купить почти все — от функционального питания и косметики до средств для уборки. Четыре года назад супруга хоккеиста Саулиетиса Катрине стала заниматься сетевым маркетингом. Для этого у нее было все: красота, подвешенный язык и большое количество подписчиков в Instagram. Вместе с коллегами Саулиете регулярно ездила в Россию, где принимала участие в мероприятиях, организованных компанией — при полном аншлаге на сцену выходили красивые женщины и симпатичные парни и рассказывали свою историю успеха, а именно то, насколько жизнь изменилась к лучшему, после того, как они попали в эту компанию. Цель каждого — попасть в так называемый "клуб миллионеров" или получить высший статус. В прошлом самым успешным продавцам выдавали новые автомобили Mercedes, за лизинг которых платила компания (но если человек уходил из сети или его производительность значительно падала, кредитное бремя перекладывалось на его собственные плечи). Для более скептически настроенного человека пафос компании NL может напоминать сектанство.

Структура NL представляет собой классическую пирамиду, где массы обеспечивают прибыль тем, кто сверху. Чем больше активных дистрибьюторов кто-то способен собрать "под себя", тем выше его квалификация и, соответственно, выше его доход. В интернете много видео о том, как работает бизнес сетевого маркетинга, но этот бизнес легальный — в Латвии достаточно успешно работают несколько компаний сетевого маркетинга. Однако именно представители NL подверглись наибольшей критике после вторжения России в Украину. Этические соображения, а также применяемые санкции вынудили многих бизнесменов разорвать связи с государством-агрессором. В начале войны Саулиете сделала небольшой перерыв от соцсетей, но затем вернулась, чтобы сказать, что работа продолжается, потому что Путин не связан с этим бизнесом. 2 марта основатель NL Хохлов призвал своих подчиненных не останавливаться, не сдаваться и не бросать своих: "От имени компании заявляю, что мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы мировые события повлияли на жизнь нашей команды как можно меньше", — заявил он.