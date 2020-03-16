"Дам за вакцину". Порнозвезда из России пообещала секс создателю вакцины от коронавируса
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Порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, оказалась на карантине из-за коронавируса. В ролике, который опубликовало в Instagram издание "Регион Online", она рассказала о подробностях самоизоляции, а также пообещала заняться сексом с создателем вакцины.

"Если выйду из дома, меня посадят", — сообщила подписчикам Бушуева. Она отметила, что люди страдают из-за карантина и выразила готовность отдаться тем, кто создаст лекарственный препарат. "Короче, дам за вакцину", — резюмировала порнозвезда.

В другом видео, которое опубликовано на странице Бушуевой во "ВКонтакте", она пожаловалась на то, что устала сидеть дома. Порноактриса отметила, что за неделю она соскучилась по привычным продуктам питания. По ее словам, она заказывает себе еду на дом, однако ей не хватает сухариков и других привычных продуктов. На странице Бушуевой сообщается, что она оказалась на карантине после того, как вернулась в Россию из Италии.

Ранее режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли призвала людей, которые хотят оставаться здоровыми во время пандемии коронавируса, брать пример с порноактеров. По ее мнению, представители этой профессии регулярно взаимодействуют с чужими телесными жидкостями, поэтому намного больше заботятся о гигиене, чистоте и профилактике, чем обычные люди.

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A post shared by Регион Online (@news_r.ru) on Mar 15, 2020 at 2:08am PDT

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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