День рождения Паулса, скандальные мемуары Гарри и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Скруллы в России и "Задача трех тел": 10 самых ожидаемых сериальных премьер 2023 года

Foto: Kadrs no filmas

2022-й неотвратимо пришел к своему логическому завершению — самое время заглянуть в будущее. К счастью, грядущий год обещает быть богатым на большие стриминговые премьеры. Нас ждет: экранизация культовой игры The Last of Us, сценарный дебют канадского певца The Weeknd, а также масштабная космическая эпопея от создателей "Игры престолов".

Подробнее

Зеленский ввел санкции в отношении российских артистов: Киркоров, Билан и другие

Foto: DELFI

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 04/2023 от 7 января ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.

Подробнее

Сенсационные утечки из мемуаров принца Гарри

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В еще не вышедших в свет мемуарах принца Гарри "Запасной" (Spare) содержатся сенсационные заявления и обвинения в адрес членов королевской семьи - от употребления кокаина и марихуаны самим Гарри, еще в школьном возрасте и прямо в школьных стенах, до рукоприкладства принца Уильяма, пишет газета Guardian, в распоряжение которой попала копия книги.

Подробнее

Лидер Sex Pistols Джон Лайдон собирается на "Евровидение"

Foto: DELFI

Лидер легендарных Sex Pistols Джон Лайдон вместе со своей группой Public Image Ltd. подал заявку на участие в национальном отборе Ирландии, сообщает New Musical Express. Отбор пройдет в феврале.

Подробнее

ФОТО: Лат навсегда. В Вентспилсе появился памятник латвийской валюте

Foto: Ventspils hronika

10 января на холме на променаде у Вентспилсского порта появился памятник лату. Его установка приурочена к 100-летию со дня рождения национальной валюты Латвии, которую в 2014 сменила общеевропейская.

Подробнее

Чулпан Хаматова впервые сыграет на латышском языке

Foto: LETA

Первой премьерой года Нового рижского театра в последний день февраля станет Gogolis. Nature morte по "Старосветским помещикам" Гоголя - 200-летней повести про медленный уход немолодой супружеской пары. Постановщик — философ и главный редактор журнала Rīgas laiks Улдис Тиронс.

Подробнее

Памятник для Лицитиса и издевательство над независимостью: о чем пишут латышские таблоиды

Foto: Ekrānuzņēmums

Авторы гимна Атмоды против антиваксера, на могиле Арниса Лицитиса появился памятник, принявшая ислам спортсменка Ребека Коха выступает за Катар, Юлий Круминьш строит еще одну гостиницу в Юрмале и вечеринки для взрослых в доме, где когда-то был легендарный Essential. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Подробнее

ФОТО. "Золотой глобус" 2023: победа Стивена Спилберга и Кейт Бланшетт

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус". Ее главными триумфаторами стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.

Подробнее

Танцы под водой. Ансамбль Dancis принял участие в необычной фотосессии

Foto: Jurģis Rikveilis

Ежегодно ансамбль народного танца Латвийского университета Dancis и фотограф Юргис Риквейлис выпускают календарь. В этом году традиционная фотосессия прошла под водой.

Подробнее

Раймонду Паулсу - 87! Жизнь и творчество Маэстро в большой фотогалерее

Foto: Jānis Deinats

12 января композитор и музыкант Раймондс Паулс отмечает свой 87-й день рождения, который он традиционно проведет на сцене. Delfi предлагает оглянуться на жизнь легенды, запечатленную на фотографиях.

Подробнее

Умерла легендарная супермодель 90-х Татьяна Патитц

Foto: Vida Press

Немецкая топ-модель и актриса Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет. Она входила в легендарную шестерку супермоделей 1990-х, среди которых Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Подробнее

Долгая, но не яркая. Какой была карьера Меган Маркл в кино

Foto: Vida Press

Большая часть жителей планеты узнала о существовании американской актрисы Меган Маркл лишь после того, как стало известно о ее романе с британским принцем Гарри. А до этого у нее была довольно долгая и, надо признать, не очень яркая карьера в кино и на телевидении.

Подробнее

Умерла дочь Элвиса Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Умерла певица и единственный ребенок "короля рок-н-ролла" Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

Подробнее

Вырезанные гей-сцены и исчезнувшие шоу. Как в России цензурируют сериалы

Foto: unsplash.com/ daniel james

"Амедиатека" целиком скрыла возможность просмотра некоторых сериалов, посвященных ЛГБТ-культуре, и отцензурировала гей-секс в "Игре престолов", выяснила Русская служба Би-би-си. Это последствия нового закона об "ЛГБТ-пропаганде".

Подробнее