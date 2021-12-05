Девушки airBaltic, "Поле чудес" меняет имя, Улманис в инвалидной коляске и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. ФОТО: Вышел ежегодный календарь с девушками airBaltic
- 2. Ранняя слава, неудачные браки и нервный срыв. Бритни Спирс - 40
- 3. ФОТО: Ким Кардашьян признали иконой стиля
- 4. Новая "Матрица" и другие главные кинопремьеры декабря
- 5. "Бабушка перформанса": как Марина Абрамович ставила на себе эксперименты
- 6. Назван лучший сериал года - это "Игра в кальмара"
- 7. СМИ: Министр Пабрикс из-за развода продает свой дом
- 8. Первый канал перезапустит "Поле чудес" и сменит название
- 9. Бывший президент Латвии Гунтис Улманис оказался в инвалидной коляске после автоаварии
- 10. Красота - страшная сила? Волан-де-Морт, Джо Байден и Зигмунд Фрейд похорошели с помощью FaceApp
- 11. Любовь и деньги после пандемии. Сергей Тимофеев о языках, муралах и Латвии 10 лет спустя
- 12. Умер режиссер Владимир Наумов, автор фильмов "Тегеран-43"и "Бег"