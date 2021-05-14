Дочь архиепископа Яниса Ванагса готовится к свадьбе
Foto: Privātais arhīvs

35-летняя Элизабете Ванага, дочь архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Яниса Ванагса, сообщила о помолвке.

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Избранником Ванаги стал альпинист чешского происхождения Давид Комерек. Известно, что пара живет в Чикаго, однако местом работы в соцсетях указывает рекламное агентство в Риге, хотя в США переехала довольно давно.

Элизабете опубликовала видео помолвки, написав "Наше вместе навсегда началось".

Известно, что ранее у нее был роман с американским IT-специалистом Шоном Хатчетом, а еще до отъезда из Латвии больше 10 лет назад Ванага встречалась с сыном экс-главы СГД Андрея Сончикса Янисом. Она также дружила с его сестрой Анете, известной как местная "королева вечеринок" - их часто видели вместе в самых модных ночных клубах, где девушки отчаянно веселились до утра.

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