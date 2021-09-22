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Когда Шлесерс заплатит свои политические долги?
Долги Шлесерса, новый бизнес Кирсонса и стрельба по кошкам: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как Айнару Шлесерсу удалось избежать штрафов суммой 860 тысяч евро, почему экс-мэр Риги уходит из депутатов, сколько стоит портрет бывшего президента, кто стреляет по кошкам в Лиепае и какой новый бизнес начинает продавший доли в Lido Гунар Кирсонс? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Когда Шлесерс заплатит свои политические долги?

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латышские таблоиды
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