Долги Шлесерса, новый бизнес Кирсонса и стрельба по кошкам: о чем пишут латышские таблоиды

Как Айнару Шлесерсу удалось избежать штрафов суммой 860 тысяч евро, почему экс-мэр Риги уходит из депутатов, сколько стоит портрет бывшего президента, кто стреляет по кошкам в Лиепае и какой новый бизнес начинает продавший доли в Lido Гунар Кирсонс? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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