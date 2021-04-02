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Вести ток-шоу под названием «Дом-2. Новая любовь» будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов

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Реалити-шоу "Дом-2" снова выйдет в эфир на телеканале "Ю", который входит в холдинг "Медиа-1", 19 апреля в 22:00 мск. Об этом говорится в сообщении телеканала.

"Канал "Ю" и ООО "Солярис промо продакшн" заключили сделку на показ известного реалити-шоу "Дом-2". Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала с 19 апреля 2021 года", — сообщила пресс-служба канала.

Проект выйдет под названием "Дом-2. Новая любовь".

О закрытии реалити-шоу "Дом-2" после 16 лет в эфире телеканал ТНТ сообщил 18 декабря. "Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2". Последний двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым годом — 30 декабря в 22:00. Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках", — заявил тогда гендиректор ТНТ Роман Петренко.

"За 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других", — пояснил Петренко.

Шоу стартовало 11 мая 2004 года, его создателем был Валерий Комиссаров, который избирался депутатом Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов, параллельно занимаясь продюсированием телепередач. Самой известной из них после "Дома-2" была "Моя семья". Первой ведущей "Дома-2" была Ксения Собчак — дочь политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Для ТНТ реалити-шоу с 2014 года снимала компания-генподрядчик "Солярис Промо Продакшн", принадлежащая Александру Карманову. Его Евразийский трубопроводный консорциум (ЕТК) — один из основных поставщиков труб для "Транснефти".

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