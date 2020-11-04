Домашнее обучение для детей депутатов, кому Паулс отдал свой дом и голый политик: о чем пишут латышcкие таблоиды

Кто теперь хозяйничает в доме Раймонда Паулса в Балтэзерсе, как депутаты Сейма решают вопрос с удаленным обучением своих детей, зачем бывший глава партии увлекся полуголыми селфи и как певец Сергей Егерс зарабатывает своим хобби - именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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