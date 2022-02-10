Дополнение к игре The Sims 4 с ЛГБТ+ парой не выйдет в России

Авторы видеоигры отказались выпускать новое дополнение к The Sims 4 - "Свадебные истории" - на российский рынок из-за запрета "гей-пропаганды" в стране.

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Американская компания Electronic Arts (EA) и ее "дочка" Maxis решили не выпускать в России новое дополнение к видеоигре The Sims 4 из-за российского закона о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Об этом сообщается в обращении разработчиков к игрокам, опубликованном на сайте EA в среду, 9 февраля.

В дополнении, получившем название "Свадебные истории" и представленном накануне, присутствуют два женских персонажа, Доминика и Камилла — "пара, чья любовь не знает границ". "Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска "Свадебные истории" на территории России", — сказано в обращении компаний.

Разработчики отметили, что могли бы отказаться от этой сюжетной линии для российского рынка, чтобы обеспечить соблюдение местного законодательства, но тогда им пришлось бы "пойти на компромисс" со своими ценностями. "Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений", — подчеркнули авторы игры.

Закон о запрете "пропаганды" однополых сексуальных отношений среди несовершеннолетних в 2013 году приняла российская Госдума. Группа депутатов во главе с Еленой Мизулиной внесла проект поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". К таковой, в частности, отнесли информацию, "отрицающую семейные ценности", пропагандирующую "нетрадиционные сексуальные отношения".