Доставка птеродактилем. Чудо-вода ледникового периода за 30 евро - с вдохновением и в кредит
Foto: Kadrs no filmas

У так называемого сегмента "лакшери" свои законы, и большинству людей не понять, как можно покупать обычные казалось бы вещи втридорога. Но одно дело, когда это касается автомобилей или брендовой одежды, и совсем другое, если речь идет о таком продукте как питьевая вода.

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Производители "ледниковой воды с кристаллами горного хрусталя" позиционируют ее как уникальный продукт. По описанию, вода Fromin добывается из подземного озера, образованного тающим ледником, который покрывал горы 15 тысяч лет назад, поэтому она осталась нетронутой цивилизацией и до сих пор изолирована от внешней среды большим слоем горных пород. Обогащена кристаллической энергией. Укрепляет защитные силы организма, снабжает энергией, гармонизирует, вызывает вдохновение и творческие идеи, повышает концентрацию и сосредоточенность ума.

В общем, витамины не нужны, если пить чудо-воду. Правда, придется раскошелиться - стоимость бутылки емкостью 0,7 литра составляет 799 чешских крон. Это почти 30 евро. Несколько дешевле ее можно купить в украинском интернет-магазине - за 777 гривен (23,5 евро, сейчас со скидкой - 19 евро). Предлагается даже возможность приобрести в кредит.

Покупатели так вдохновились водой, что заполнили раздел отзывов смешными комментариями. Так что в одном производители точно не врут, вдохновение вам обеспечено. И даже если вы не готовы платить за волшебную ледниковую воду, смех при чтении отзывов точно прибавит вам здоровья.

Решил поэкспериментировать и добавил несколько капель этой воды в ракетное топливо для Фалькон-9. За полчаса ракета сгоняла до Сатурна, сделала вокруг него 148 оборотов, сбила 3 из его спутников и вернулась на базу с образцами атмосферы и грунта. По возвращении у ракеты развился искусственный интеллект.

Достоинства: Сэкономил миллиарды долларов на разработках.
Недостатки: Ракета пререкается с учеными и обзывает их бездарями.

Хотел бы задать вопрос продавцу - какого именно ледникового периода водичка (да, их было несколько)? А то у меня от палеозойской изжога.

Посадил на балконе орех. Чтобы быстрее вырос, полил этой водой. На следующий же день орех был величиной с потолок. Откуда-то появилась эта гребанная белка, сорвала единственный орешек и начала им как префоратором долбить все стены. Пришлось делать капитальный евро ремонт. Спасибо за воду, теперь живем в шикарной квартире.

Достоинства: Есть
Недостатки: Нет

Пару месяцев назад закончился дестилат, и я решила попробовать пополивать мухоловку этой водой. Пьет она не много, по этому бутылки хватает почти на месяц. Растение приобрело более сочный цвет, ловушки увеличились в размере и окрепли. Вчера утром мухоловка сожрала моего попугая. Буду следить за динамикой и рассказывать в коментах дальше.

Достоинства: Стало тихо
Недостатки: Переживаю за кота

Дали выпить воды своим детям. Старший деэволюционировал обратно в обезьяну, младший в рыбу, просится обратно в океан, пока живёт в ванной. Второй весь день пытается развести огонь, сверлит стилусом планшет.

Достоинства: Ученые наконец нашли недостающее звено эволюции обезьяно - человека
Недостатки: не планировали заводить животных

Спасибо, за полезный товар. Купил в подарок, но выпил сам. Какая божественная вода!!!! Сейчас такую не делают.

Красиво. Упаковка на высоте. Доставка птеродактелем.

Достоинства: Комменты огонь
Недостатки: Занижена цена. Много кто может себе позволить

Купил эту воду, поставил в холодильник. На утро обнаружил в квартире ленивца, мамонта и саблезубого тигра. Не знаю, что с этим делать, мы в однушке не помещаемся все.

Достоинства: Мяса мамонта хватит на года 2
Недостатки: Тигр сожрал кота

Долго сомневался, перечитывая комментарии, но жена настояла и мы взяли этой чудо воды для нашего 35 литрового аквариума. На утро после замены воды в аквариуме, я услышал множество голосов в своем подсознании, они звали меня. Четко не осознавая все происходящее я подошел к аквариуму. И следующее что я испытал был настоящий шок. На меня смотрели мои рыбки, глазами полными понимания. В этом взгляде чувствовалась вся мудрость вселенной, я трепетал перед бесконечным интеллектом этих милых созданий. Они говорили со мной, проецируя в мой мозг простые картинки понятные нашему ограниченному виду, они говорили голосами переполненнными силой. Я трепетал. Мои мысли путались от потока информации, который вливался в меня, избавляя меня от информационного невежества. Тайны вселенной открывались мне. Не в силах вынести все в одиночку, я решил оставить свой отзыв на сайте.

Достоинства: Появились чудесные собеседники
Недостатки: Они скоро улетят к себе

Другие комментарии можно найти здесь.

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