Доставка птеродактилем. Чудо-вода ледникового периода за 30 евро - с вдохновением и в кредит

У так называемого сегмента "лакшери" свои законы, и большинству людей не понять, как можно покупать обычные казалось бы вещи втридорога. Но одно дело, когда это касается автомобилей или брендовой одежды, и совсем другое, если речь идет о таком продукте как питьевая вода.

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Производители "ледниковой воды с кристаллами горного хрусталя" позиционируют ее как уникальный продукт. По описанию, вода Fromin добывается из подземного озера, образованного тающим ледником, который покрывал горы 15 тысяч лет назад, поэтому она осталась нетронутой цивилизацией и до сих пор изолирована от внешней среды большим слоем горных пород. Обогащена кристаллической энергией. Укрепляет защитные силы организма, снабжает энергией, гармонизирует, вызывает вдохновение и творческие идеи, повышает концентрацию и сосредоточенность ума.

В общем, витамины не нужны, если пить чудо-воду. Правда, придется раскошелиться - стоимость бутылки емкостью 0,7 литра составляет 799 чешских крон. Это почти 30 евро. Несколько дешевле ее можно купить в украинском интернет-магазине - за 777 гривен (23,5 евро, сейчас со скидкой - 19 евро). Предлагается даже возможность приобрести в кредит.

Покупатели так вдохновились водой, что заполнили раздел отзывов смешными комментариями. Так что в одном производители точно не врут, вдохновение вам обеспечено. И даже если вы не готовы платить за волшебную ледниковую воду, смех при чтении отзывов точно прибавит вам здоровья.