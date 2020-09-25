Две участницы из Латвии прошли в полуфинал международного конкурса красоты

В полуфинал конкурса "Мисс Офис – 2020" вышли две участницы из Латвии - Маргарита Мурченко и Лидия Шепелева.

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25 сентября на сайте конкурса стартовало голосование, которое продлится до 15 октября и определит 30 финалисток. Вышедшие в финал девушки встретятся в Москве, чтобы побороться за главную награду - корону и денежный приз в размере 25 тысяч евро, а также возможность стать лицом рекламной кампании.

В этом году Латвия представлена в полуфинале двумя девушками. Это Маргарита Мурченко (менеджер по коммуникации и рекламе компании Beauty Imagine Space) и Лидия Шепелева (координатор ремонтных работ Rīgas namu pārvaldnieks).

Foto: Publicitātes foto



