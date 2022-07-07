Элина Пакалне ищет блогеров для нового TikTok-проекта в Балтии

Латвийский блогер Элина Пакалне объявила о кастинге в новый проект The B Team. Это будет TikTok-школа, в которой молодые люди смогут учиться, развиваться и создавать развлекательный контент.

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"Последние 6 лет я посветила платформе TikTok и это уже стало частью моей жизни. Я считаю, что отношусь к тем людям, кто знает о ТikTok много и даже больше. И для меня очень важно, чтобы в Латвии эта платформа была правильно понята и продолжала развиваться в правильном направлении. Именно это и является целью проекта The B Team. Мы с коллегами хотим развивать молодых людей, акцентировать внимание на социальных проблемах и маленькими шагами менять отношение людей к социальной сети TikTok – рассказала Пакалне.

По словам организаторов, основой проекта будет площадка TikTok, также регулярно будет создаваться материал для Instagram, Youtube, Twitch и многих других интернет-платформ. Подать заявку на участие может абсолютно любой совершеннолетний пользователь социальных сетей, заполнив анкету. Участие в проекте совершенно бесплатное.

Кастинг продлится до 18 июля. Лучшие кандидаты будут проинформированы и приглашены на переговоры. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте www.thebteam.eu.