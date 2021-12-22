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Экс-министр Рамона Петравича разделась для мужского журнала
Эротическая фотосессия депутата Сейма, Барышников спасает Ригу, Ульяна Семенова идет на поправку: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Зачем депутат парламента Рамона Петравича приняла участие в эротической фотосессии, как жена вытащила миллионера Геркенса с того света, что мешает похудеть Интару Бусулису и как Михаил Барышников спасает архитектурное наследие Риги. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Экс-министр Рамона Петравича разделась для мужского журнала
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