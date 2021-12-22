Эротическая фотосессия депутата Сейма, Барышников спасает Ригу, Ульяна Семенова идет на поправку: о чем пишут латышские таблоиды

Зачем депутат парламента Рамона Петравича приняла участие в эротической фотосессии, как жена вытащила миллионера Геркенса с того света, что мешает похудеть Интару Бусулису и как Михаил Барышников спасает архитектурное наследие Риги. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
- 1. Экс-министр Рамона Петравича разделась для мужского журнала
- 2. Михаил Барышников и Зайга Гайле спасают историческое здание в столице
- 3. Одной ногой на том свете. Раймонд Геркенс открыто о проблемах со здоровьем
- 4. Член правления Latvijas Pasts Инга Шина продает брендовый диван за 2 тысячи евро
- 5. Ульяна Семенова идет на поправку
- 6. Интар Бусулис снова набрал лишние килограммы и хочет худеть
- 7. Разве это гуманно? Айвар Лембергс пишет из тюрьмы