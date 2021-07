Если мама металлистка. Женщина назвала детей Пантерой, Металликой и Убийцей

Женщина в Новой Зеландии дала весьма необычные имена своим детям. Фанатка метал-музыки решила назвать детей в честь трех известнейших музыкальных групп: Pantera, Metallica и Slayer. И если с первыми двумя все более или менее в порядке, то ребенку, которому досталось имя Убийца (перевод слова slayer), точно не позавидуешь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новозеландский журналист и режиссер-документалист Дэвид Фарриер случайно обнаружил свидетельства о рождении двух детей с очень странными именами: Pantera и Metallica. Выяснилось, что их мама - большая любительница метал-музыки и уже назвала своего третьего ребенка в честь группы Slayer.

Группа Pantera - американская хэви-метал группа из Арлингтона, штат Техас, появившаяся в 1981 году. Pantera считается одной из самых успешных и влиятельных групп в истории хэви-метала, которая продала около 40 миллионов пластинок по всему миру и четыре раза была номинирована на премию Grammy .

Можно было бы поспорить, что это имя не обязательно означает название группы, но дело в том, что имя второго ребенка - Metallica. И не просто Metallica, а Metallica Justice For All. Если вы не любитель тяжелой музыки, то возможно не слышали об альбоме группы "... And Justice for All", вышедшем в 1988 году. Поэтому сомнений в том, что женщина растит уже две "метал-группы" не остается.

Фарриер уже знает, что третьего ребенка назвали Slayer, хотя пока не видел его свидетельства о рождении. Slayer - это американская метал-группа, основаная в 1981 году. Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в "большую четверку трэш-метала".

В этой истории журналиста заинтересовали не только необычные имена детей, но и законодательство Новой Зеландии - можно ли давать ребенку такие имена? По словам руководителя центрального бюро регистрации актов гражданского состояния Джеффа Монтгомери, в Новой Зеландии нет запрещенных имен, но существуют правила, при которых ребенка нельзя называть именем, которое может быть оскорбительным или представляет собой официальный титул или звание. Ребенка нельзя назвать нецензурным словом, именем более чем из 70 символов, использовать цифры или нечто непроизносимое, как знаки препинания. Другими словами, у Илона Маска и Граймс были бы проблемы с именем их сына "X Æ A-12" (примерная транскрипция — "Экс Эш Эй-Твелв").

Мама Пантеры, Металлики и Слейера призналась журналисту, что растить "тяжелых" детей очень нелегко. Ну еще бы, с такими-то именами.