Это не экономика. Кто на самом деле виновен в распаде СССР
Foto: Pixabay.com/gelya07

Немецкий писатель Владимир Каминер, эмигрировавший в Берлин из Москвы в 1990-м году, в статье для издания T-Online назвал песню, которая развалила СССР.

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В статье отмечается ключевая роль поп-культуры Запада в распаде Советского Союза. В частности, по мнению немецких экспертов, большой вклад в крушение СССР внесли некоторые музыкальные композиции. По словам автора, Союз "погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня".

В материале отдельно упоминается знаковое культурное событие 1989 года, международный фестиваль мира в Москве. На нем выступили такие рок-исполнители, как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions в том числе. "Они исполняли Wind of Change ("Ветер перемен"). Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась, "как огонь по тайге", и плотно засела в головах советских граждан. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР", — пишет Владимир Каминер.

Он также утверждает, что после распада СССР один из сотрудников ЦРУ признался, что лично передал текст песни фронтмену Scorpions Клаусу Майне. Композицию якобы сочинил спецотдел "боевой поэзии".

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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