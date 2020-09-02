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Подруга банкира Филя рассказала о своем белом платье
Фальшивая свадьба Олега Филя, новая любовь Дианы Пирагс и пропавшая могила Инты Фогеле: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Privātais arhīvs

Связана ли с секретной свадьбой романтическая фотосессия банкира Олега Филя, как Солвита Аболтиня превращается в итальянку и почему первая женатая гей-пара покинула Латвию? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Подруга банкира Филя рассказала о своем белом платье

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