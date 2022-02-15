Фальшивый Пабрикс выманил у влюбленной британки 80 тысяч фунтов стерлингов

Мошенник почти два года обманывал британку Шэрон Балмер из Манчестера, используя фотографии министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, пишет Ladbible.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Шэрон познакомилась с мужчиной в Facebook в мае 2020 года. Мерфи Таунсенд, как он себя называл, написал ей личное сообщение, рассказав грустную историю о смерти жены. Он также сообщил ей, что служит в Сирии и "просто хотел с кем-нибудь поговорить".

Спустя 4 месяца женщина рассталась со своим партнером после 29-летних отношений, "чтобы быть счастливой с Таунсендом". После этого он уговорил Шэрон отправить ему 1400 фунтов биткойнами, чтобы приехать в Манчестер. Затем еще и еще - к просьбам оплатить авиарейс добавились больничные счета, в итоге Шэрон пришлось отменить отпуск с детьми в Нью-Йорке, потом закончились сбережения и она влезла в долги, но "возлюбленный" так и не приехал. При этом они никогда не общались по видеосвязи, так как, по словам "Таунсенда", служащим базы это запрещено.

"Я просто очень хотела помочь ему. Я знаю, что была дурой, но это то, что мы делаем из любви", - говорит 51-летняя Шэрон.

Когда она обратилась к властям США, ей сказали, что у них нет никаких данных о военнослужащем Мерфи Таунсенде. Она также пыталась найти его среди жителей Вашингтона, где, по словам мошенника, он живет. К тому времени у женщины уже были долги в размере 37 тысяч фунтов стерлингов.

В министерстве обороны Латвии изданию рассказали, что это уже не первый случай, когда мошенники используют снимки Пабрикса, чтобы обманывать доверчивых женщин в соцсетях. Только в Facebook были обнаружены более сотни фальшивых профилей с фотографиями министра. Представители министерства сообщили о них администраторам соцсетей, однако получили отказ в рассмотрении жалоб.