1 6
Почему Раймонд Геркенс не хочет отмечать юбилей
Фарфоровые пенисы как лицо Латвии и девушка с языком змеи: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему Раймонд Геркенс не хочет отмечать юбилей, что мешает актеру Андрису Лиелайсу вернуться из Москвы в Латвию, как певицу Майю Лусену оставили без ее собственной квартиры, как фарфоровые пенисы стали посланниками латвийского искусства и зачем девушке из Елгавы змеиный раздвоенный язык. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 6
Почему Раймонд Геркенс не хочет отмечать юбилей
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно