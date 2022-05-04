Фарфоровые пенисы как лицо Латвии и девушка с языком змеи: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Раймонд Геркенс не хочет отмечать юбилей, что мешает актеру Андрису Лиелайсу вернуться из Москвы в Латвию, как певицу Майю Лусену оставили без ее собственной квартиры, как фарфоровые пенисы стали посланниками латвийского искусства и зачем девушке из Елгавы змеиный раздвоенный язык. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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