Фиктивный развод Гобземса, голый актер в "Дайлес" и антипрививочник Криштопанс: о чем пишут латышские таблоиды

Почему многие считают развод политика Алдиса Гобземса фиктивным, как экс-премьер Вилис Криштопанс подогревает "ковидный" раскол в обществе и зачем Каспару Камбале отдельный вход в новой роскошной квартире? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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