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Развод Алдиса Гобземса - трюк для спасения денег
Фиктивный развод Гобземса и голый актер в "Дайлес": о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему многие считают развод политика Алдиса Гобземса фиктивным, как экс-премьер Вилис Криштопанс подогревает "ковидный" раскол в обществе и зачем Каспару Камбале отдельный вход в новой роскошной квартире? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Развод Алдиса Гобземса - трюк для спасения денег

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латышские таблоиды Tinder Айнар Шлесерс Алдис Гобземс Вилис Криштопанс Каспар Камбала
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