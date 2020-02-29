instagram.com/ageisbeauty
Foto: instagram.com/ageisbeauty

56-летняя американка Кэти Джейкобс снялась в бикини для журнала Sports Illustrated, который специализируется на фотографиях женщин в купальниках.

На размещенном снимке улыбающаяся модель запечатлена в белом купальнике на фоне пальм. Публикация в соцсети набрала 38 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Организаторы конкурса по отбору моделей для Sports Illustrated отправили финалисток на острова Теркс и Кайкос для участия в откровенных фотосессиях журнала. Помимо Джейкобс в числе претендентов на победу оказалась Кристи Валдисерри, страдающая алопецией (облысением).

Автором съемки стал фотограф Ю Цай, который ранее работал с Энн Хэтауэй, Райаном Гослингом, Кейт Бекинсейл, и сотрудничал с такими мировыми изданиями как Vogue, Harper's Bazaar и Grazia.

В феврале Кэти Джейкобс прошлась в бикини по подиуму и стала одной из финалисток кастинга указанного спортивного журнала, который начался в июле 2019 года. Через семь месяцев жюри объявило имена претенденток на звание постоянной манекенщицы издания. Женщина заявила, что участие в конкурсе важно для нее, так как будучи активисткой, она борется за расширения возрастных рамок в модельном бизнесе.

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A post shared by Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) on Feb 27, 2020 at 4:34am PST

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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