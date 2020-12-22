ФОТО: 80-летняя "женщина-кошка" снова выходит в свет с молодым женихом

Американская светская львица Джослин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка" и "невеста Вильденштейна", после долгого перерыва снова стала выходить в свет.

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Недавно Джослин заметили на открытии бутика в Майами. При этом женщину сопровождал дизайнер Ллойд Кляйн, с которым они на протяжении почти 20 лет ссорятся (иногда с вмешательством полиции) и мирятся. Несколько лет назад Кляйн, который существенно моложе подруги (разница в возрасте составляет 27 лет), сделал предложение своей "девушке", однако запланированная на 2018 год свадьба так и не состоялась.

Джослин Вильденштейн (урожденная Джослин Дайан Периссе да Сильва-Безерра) прославилась своими многочисленными пластическими операциями, в результате которых стала неузнаваемой. Славы добавил и громкий развод с американским арт-дилером Алеком Вильденштейном, в процессе которого женщина отсудила у экс-супруга 2,5 миллиарда долларов и 100 миллионов ежегодных алиментов в течение последующих 13 лет при условии, что эти деньги она не будет тратить на пластику. В 2018 году Джослин, известная экстравагантными поступками и склонностью к роскошной жизни, подала документы на банкротство.

Согласно СМИ, впервые Джослин сделала пластическую операцию в конце 1970-х. Сама она, впрочем, как и ее жених, отрицают, что она когда-либо обращалась к эстетическим хирургам и всегда была такой, но в Сети можно найти снимки Джослин, сделанные в 1970-е (например, тут, тут и тут).