ФОТО: airBaltic выпустила ежегодный календарь с девушками авиакомпании

Латвийская авиакомпания airBaltic представила ежегодный календарь на 2021 год – Wings for the New Beginnings (Крылья для нового начала). Как обычно, моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы airBaltiс.

В этом году основное внимание в календаре уделяется самолетам Airbus A220-300 и новым ценностям компании. airBaltic гордится своим флотом, самым новым в Европе, и с этого года в нем представлен только один самолет – Airbus A220-300, один из самых экологически чистых коммерческих самолетов в мире.

Фотографии для календаря увековечила Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с авиакомпанией. Ее ассистентом был Гиртс Рагелис, стилистом - Лига Банга, а за прически и макияж отвечали художники Айя Удентиня и Виктория Брейкша.

Все дизайнеры и бренды, чьи модели одежды были использованы в фотографиях календаря, были из стран Балтии – Ивета Вецмане, Лига Банга, MaiMai и MCouture (Латвия), Lilli Jahilo и Pohjanheimo (Эстония), а также Undress (Литва).

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2021 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту Рига, а также на сайте авиакомпании souvenirs.airbaltic.com.