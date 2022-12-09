ФОТО: airBaltic выпустила ежегодный календарь с девушками авиакомпании
Foto: Publicitātes foto

Латвийская авиакомпания airBaltic представила ежегодный календарь на 2023 год. Как обычно, моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы предприятия.

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В этом году главное внимание авиакомпания обращает на разнообразие. "Как четыре разных вренени года, женщины в авиации олицетворяют разнообразие, силу, приветливость и покой, - говорится в пресс-релизе airBaltic. - И календарь этого года - источник вдоховения для женщин, чтобы присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, бортпроводников, менеджеров и специалистов других профессий.

Фотографии для календаря сделали Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с авиакомпанией, а также Эния Зелмане и Давид Стурманис. Стилист - Лига Банга, а за прически и макияж отвечали художники Айя Удентиня, Виктория Брейкша, Байба Тилтиня, Юлия Золберга, Майя Гундаре и Юлия Балинска.

Все дизайнеры и бренды, чьи модели одежды были использованы в фотографиях календаря, были из стран Балтии – Латвию представляли Вита Радзиня, Агнесе Эйдука, Иева Адамсоне, PIXIE Won't Play, LANGA.STUDIO, 6. Septembris, Gerda&Kai и Nolo, Эстонию - Рийна Пылдроос и Лилли Яхило, Литву - бренды Undress и Unlined.

Приобрести календарь можно в билетных кассах авикомпании и на ее домашней странице.

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