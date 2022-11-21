ФОТО. Альфа-женщина: латвийская участница вернулась с конкурса красоты с короной и 7 титулами

Мисс Латвия 2010 Алиса Мишковская только что вернулась с наградами из Доминиканской Республики, где участвовала в конкурсе красоты Miss Multiverse 2022.

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В финале Мишковская заняла третье место, став второй вице-мисс и получив корону за призовое место. Также она завоевала семь титулов в разных категориях, в том числе Miss Alpha Female.

Конкурс длился три недели и участницы соревновались в разных дисциплинах - от навыков выживания в джунглях и серфинга до IQ-тестов и преодоления полосы препятствий на воде.