ФОТО: Бассейн и перья. Дворец Путина сравнили с нарядами Киркорова

Политический аналитик Андраш Тот-Цифра, который специализируется на происходящем в России, опубликовал в соцсетях подборку снимков, где сравнивает убранство и дизайн "дворца Путина" и яркие наряды певца Филиппа Киркорова.

Несколько дней назад оппозиционный российский политик Алексей Навальный опубликовал расследование, где утверждается, что Путину (через цепочку компаний) принадлежит огромное роскошное поместье под Геленджиком. Российский президент комментариев не давал, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока не видел расследование, однако подобной недвижимости у главы государства нет.

Впечатлившись интерьерами, которые были показаны в фильме-расследовании, политический аналитик Андраш Тот-Цифра опубликовал в социальных сетях серию снимков, где сравнил роскошное убранство помещений, где нашлось место не только бассейну и кинозалу, но и отдельной игровой комнате и казино, с яркими нарядами эстрадной звезды Филиппа Киркорова. "Простите, я должен был это сделать", - написал Тот-Цифра.

All right. Sorry in advance, but I had to do this.