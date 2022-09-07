ФОТО: Безопасность на стиле. В Риге прошел "Парад шлемов"

6 сентября сторонники безопасного передвижения на велосипедах, скутерах и электросамокатах собрались в центре столицы на "Парад шлемов".

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С началом учебного года на улицах Риги стало больше студентов и школьников, многие из которых предпочитают передвигаться на велосипедах, скутерах и электросамокатах. К сожалению, далеко не все, кто выбирает экологичный транспорт, задумываются о собственной безопасности и используют соответствующую защитную экипировку. Чтобы обратить на это внимание, 6 сентября несколько десятков активистов вышли на "Парад шлемов". Оказалось, что этот аксессуар может не только уберечь от серьезных травм, но и выглядит стильно.

"Во многих европейских городах, где инфраструктура адаптирована к потребностям велосипедистов и других экологически чистых транспортных средств, использование шлемов не обязательно, но Рига сейчас только в начале пути к безопасной инфраструктуре для каждого участника дорожного движения. Пока мы идем по этой дороге, призываем всех позаботиться о безопасности и использовать шлем", - призывает эксперт по городскому планированию Матисс Штейнертс.