ФОТО. Бикини и мускулы. В Риге прошел чемпионат Fit Model

В Риге завершился чемпионат Европы IFBB Fit Model, собравший лучших европейских спортсменов. Латвийская спортсменка Ксения Заводовская стала чемпионкой 2021 года, сообщила президент Латвийской Федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Кристина Ведерникова. Чемпионат традиционно проходил в концертном зале Studio69.

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В чемпионате приняли участие лучшие европейские спортсмены из России, Испании, Казахстана, Нидерландов, Финляндии, Украины, Беларуси, Польши, Германии, Эстонии, Латвии и IFBB.

Лучшие европейские спортсменки продемонстрировали свою спортивную фигуру. Красивые купальники, изысканные вечерние платья, особые сценические костюмы — все это подчеркивало естественную красоту и привлекательные формы участниц.

Спортсменки из Латвии заняли второе место в командном зачете.

Результаты латвийской команды:

1 место — Ксения Заводовская (fit model - 160 см)

2 место — Юлия Малинина (fit model - 164 см)

3 место — Екатерина Малнача (fit model - 164см)

6 место — Элина Аболиня (fit model - 164см)

Почетные места

Women's Fit model – 162 см:

​​1 место - Ксения Заводовская (Латвия)

2 место - Анжелика Федулова (Россия)

3 место - Екатерина Кувинова (Россия)

Women's Fit model – 164 см:

1 место - Елена Распопина (Россия)

2 место - Юлия Малинина (Латвия)

3 место - Екатерина Малнача (Латвия)

Women's Fit model – 168 см:

1 место - Йоханна Никанен (Финляндия)

2 место - Анна Хаванова (Россия)

3 место - Наталья Магора (Россия)

Women's Fit model – 172 см:

1 место - Марина Полапа (Украина)

2 место - Мария Готард Салас (Испания)

3 место - Карина Кондратьева (Беларусь)

Women's Fit model — 172 см:

1 место - Анастасия Щекотилова (Казахстан)

2 место - Екатерина Миронюк (Украина)

3 место - Виктория Ежова (Россия)

Men's Fit model open:

1 место - Саид Никбахт (Германия)

Women's Fit model Overall:

Марина Полапа (Украина)

Сразу после соревнований в Риге латвийская сборная по фитнесу отправилась в Испанию для участия в ежегодном турнире Arnold Classic Europe.