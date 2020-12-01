ФОТО: Бодибилдер из Казахстана женился на секс-кукле
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко с третьей попытки женился на секс-кукле после полутора лет отношений. Об этом он сообщил в социальных сетях.

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Мужчина и его силиконовая возлюбленная Марго сыграли свадьбу 25 ноября. Церемония прошла в ресторане, на женихе был черный костюм с бабочкой, а на невесте — свадебное платье. На свадьбу пришли десятки гостей. В конце торжества жених и невеста исполнили медленный танец.

Изначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако Толочко решил перенести ее из-за пандемии COVID-19. Как сообщает издание Daily Star, церемонию пришлось перенести еще раз, так как 31 октября на жениха напали, когда он вышел в женской одежде на митинг за права трансгендеров в Алма-Ате. Толочко разбили нос и подбили глаз, также ему пришлось некоторое время провести в больнице из-за сотрясения мозга.

В декабре 2019 года стало известно о намерении бодибилдера жениться на секс-кукле. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Мужчина ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.

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A post shared by OddJack / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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