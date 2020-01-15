ФОТО: Бразильский Кен превратился в женщину

Бразилец Родриго Алвес, известный как живой Кен и потративший более полумиллиона фунтов стерлингов на пластические операции, начал процедуры по смене пола и просит называть его Родди.

"Меня знают как Кена, но внутри я всегда ощущал себя Барби", - заявил он таблоиду The Mirror. В разговоре с изданием он попросил называть его "она", сообщив, что делает инъекции гормонов, благодаря которым его фигура приобрела женственные очертания.

По его словам, в следующем году его ждут окончательные операции по коррекции пола, в ходе которых он лишится пениса и яичек. Мужчине уже сделали маммопластику и пластическую операцию по феминизации лица.

"Долгие годы я старался жить в мужском теле, - признается Алвес, - у меня был фальшивый пресс и мускулы на руках, но я обманывал себя. Я женщина, мой мозг всегда был женским. И теперь мое тело в гармонии с разумом".

Родриго рассказал, что в последние три месяца уже живет в образе женщины и обожает все, что с этим связано - косметические процедуры, высокие каблуки, красивая одежда и сексуальное белье. Правда, он немного нервничает из-за реакции окружающих, которые называют его фриком. "Еще несколько лет назад я бы ни за что не пошел на это, но сейчас все проще", - говорит Алвес, который признался, что еще в детстве хотел стать женщиной, надевая платья своей мамы.