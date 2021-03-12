ФОТО: Британка потратила больше миллиона евро ради сходства с Ким Кардашьян
Foto: instagram.com/chalydn

Жительница Лондона потратила один миллион фунтов стерлингов (1,16 млн евро) ради внешности, как у телезвезды Ким Кардашьян, пишет The Sun.

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Героиня по имени Чали рассказала журналистам, что никогда не делала пластических операций, чтобы иметь сходства со знаменитостью. "Я никогда не ложилась под нож ради того, чтобы быть похожей на Ким. Я делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но это все делают", — подчеркнула англичанка и добавила, что от природы похожа на Кардашьян.

В то же время женщина приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен. Например, несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов, а также пальто модного дома Givenchy и туфли бренда Tom Ford за семь и одну тысячу фунтов соответственно.

Помимо этого, Чали потратила около 400 тысяч фунтов стерлингов на сумки, как у телезвезды. Вдобавок она купила швейцарские часы Rolex за 30 тысяч фунтов стерлингов.

По словам героини, ее постоянно сравнивают с Ким Кардашьян. "Меня все время останавливают на улице чтобы сфотографироваться и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто общий стиль. Люди действительно думают, что я пытаюсь ей подражать, но мы два разных человека", — сказала она.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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