ФОТО: Бывший бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером
Foto: instagram.com/brandencondy

Американец, который продолжительное время был бомжом, запустил собственный бизнес в соцсетях и стал миллионером, пишет Daily Mail.

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В детстве 25-летний Бранден Конди из штата Вирджиния был вынужден жить в нищете. По словам мужчины, однажды его мать неожиданно уволили с работы, и семье дали 12 часов, чтобы собрать вещи и покинуть жилье. После этого в течение нескольких лет Конди ночевал у друзей либо на улице. "Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах", — поделился он.

Мужчина признался, что воспоминания из детства стали для него толчком к принятию решения о запуске своего дела. Он начал читать книги, посвященные предпринимательству, и подписался на известных бизнесменов в социальных сетях. "Так я познакомился со своими нынешними партнерами: просто начал общаться с ребятами из Аризоны, которые открыли успешную маркетинговую фирму", — рассказал герой материала.

Через месяц Конди уволился с низкооплачиваемой работы и отправился в другой штат, чтобы развивать компанию вместе с новыми знакомыми. В течение двух лет он основал в Instagram маркетинговое агентство под названием Branden Condy LLC, которое ежемесячно приносит ему доход в размере 25 тысяч долларов.

Бывший бездомный также обрел популярность в Instagram: в настоящий момент на него подписаны 234 тысячи человек. На своей странице он размещает снимки, сделанные во время путешествий, в дорогих автомобилях и бутиках люксовых брендов.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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