ФОТО: Девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Барби

Немка потратила десятки тысяч евро на пластические операции ради сходства с куклой Барби, сообщает The Sun.

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20-летняя Джесси Банни рассказала журналистам, что росла в консервативной семье в маленькой немецкой деревне. Девушка с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа, однако родители не одобряли такое поведение.

После окончания школы в 2019 году она решила переехать в Австрию, где продолжила изменять свою внешность. Она потратила 7 тысяч евро, которые копила все детство, на первую пластику груди. "После этого я стала более уверенной в себе", — призналась Банни.

По словам немки, хирургическое вмешательство вдохновило ее на новые процедуры. В конечном счете девушка увеличила грудь до 11-го размера (K), а также изменила форму губ с помощью филеров, сделала ботокс и прибегла к липосакции. Отмечается, что в общей сложности она потратила на операции почти 28 тысяч евро.

Необычная внешность прославила Банни в социальных сетях: на ее аккаунт в Instagram подписаны почти 20 тысяч человек. "Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Барби", — заключила она.

















