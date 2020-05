Американский писатель Мэттью Бернсайд неожиданно дал старт забавному треду в Twitter, где пользователи поделились историями, как они узрели чудо в обычных предметах.

Бернсайд опубликовал в соцсети фотографию, на которой ему жизнерадостно улыбается вермишелька, прилипшая к половнику. "Сегодня моя жена стала свидетелем чуда, - написал он. - Она кричала на весь дом, и я побежал изо всех сил, думая, что случилось что-то ужасное. Но когда я вошел, она сказала: "Смотри".

my wife witnessed a miracle today & yelled across the house with an urgency that had me sprinting. I thought something terrible had happened but when i came into the kitchen she said: Look... pic.twitter.com/KHw0XsQLJU — Matthew Burnside (@MatthewBurnsid7) May 12, 2020

Как выяснилось, не только писатель с супругой видели чудеса. В комментариях к твиту Бернсайда многие стали делиться своими историями о чудесах и еде, которая грустит или радуется. И не только еде.

"Они друзья"

"У меня однажды была идеальная буква "Р" из басмати"

I once had a perfect P of basmati rice stuck to the bottom of a pan, which I was thrilled with. Your spaghetti hoop face is incredible 😍 pic.twitter.com/xHlKK8y1ku — Vicky Griffiths (@vic_griffiths) May 13, 2020

"Спагетти прилипли к чашке и сделали счастливое лицо"

Omg this reminds me of the time my spaghetti got stuck on the side of my bowl and made a happy face!! pic.twitter.com/7rmo4u9p5B — Melly🌸 (@justjellymelly) May 13, 2020

"У нас на дереве демонический лимон"

We had a demonic lemon on our tree. pic.twitter.com/ExKcmyLufV — Laurel Murray (@LaurelMurray) May 13, 2020

"Автомат в женском туалете пережил нервный срыв"

This reminds me of the time I walked into the ladies room and saw the tampon machine having a nervous breakdown. pic.twitter.com/WVcN1fiuoT — Lady Penni of Kerry 👑 (@Pellington21) May 13, 2020

"Швабру это не впечатлило"

Mop is not impressed pic.twitter.com/Tq36mgGJXc — Colin Love (@colinlove) May 13, 2020

"Увидел Боба Марли на моих бананах"

I thought i was high this morning and started seeing Bob Marley on my bananas. pic.twitter.com/qOuYgS0nnI — PapaKganya (@BrianZiBeast) May 13, 2020

"Однажды ел Twiglets и обнаружил целое семейство жирафов"

That's nothing, once I was eating some Twiglets and found a whole family of giraffes in mine. pic.twitter.com/0fDgJa1Hy7 — steve h (@allwaysatwit) May 13, 2020

Есть еще счастливый огурчик

Happy cucumber approves. pic.twitter.com/F2L8LB58O6 — ~Brooke~but Old Dominion calls me Luey (@wareagleblonde) May 13, 2020

И его очень шокированный друг

But his friend is truly shocked. pic.twitter.com/5tecfdUuDo — ~Brooke~but Old Dominion calls me Luey (@wareagleblonde) May 13, 2020

Эти штаны явно задумали что-то недоброе