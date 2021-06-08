ФОТО: Другая жизнь круассана. Художница дарит обычным вещам необычные образы

Фотограф, художница и скульптор Габ Буа из Монреаля создает одежду и аксессуары из еды и других необычных материалов. Девушка делится в своими работами в Instagram, где у нее уже более полумиллиона подписчиков.

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Очки из огурцов, iPod вместо каблука и бюстгальтер из шкурки апельсина — креативный и остроумный подход к созданию одежды и других объектов порождает порой сюрреалистичный результат. Девушка изготовила костюм из плавленого сыра, который состоит из мини-юбки и короткого топа, а однажды даже обклеила тело рифлеными чипсами, которые создают иллюзию майки с длинным рукавом.

В Instagram-профиле художницы можно увидеть колючую проволоку на зубах, словно это брекеты, туфли на высоком каблуке из одуванчиков и праздничный торт со свечами, сделанный из капусты. В руках Габ обычные предметы превращаются в аксессуары: круассан или банан - в обруч для волос, тыква - в шляпу, зеленый лук - в шариковую ручку или колечки цепи, шапка - в тарелку с хлопьями на завтрак, а ягоды голубики - в бусы или браслет.

При этом в социальных сетях она публикует лишь фотоработы, а скульптуры предпочитает экспонировать в реальной, а не цифровой среде.



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A post shared by Gab Bois (@gabbois)



Габ Буа не единственная, кто занимается подобным творчеством. В марте девушка по имени Путри прославилась, сделав одежду из упаковок от еды. Все предметы одежды, а также обувь и аксессуары девушка шьет самостоятельно. В необычном гардеробе Путри уже есть сумки, куртки, туфли, головные уборы, защитные маски для лица и украшения. Девушка делает все эти предметы в основном из упаковок от китайской лапши или муки, а также из бумажных пакетов из ресторанов быстрого питания.