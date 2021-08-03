ФОТО: Дубовые листья и Домский собор - на Олимпиаде в Японии сделали кимоно для Латвии

В честь Олимпиады в Токио японские мастера создали 196 кимоно с уникальным дизайном для каждой из стран-участниц спортивных соревнований, сообщает delfi.ee. Стоимость одного наряда - почти 1 млн иен (около 7700 евро).

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Над проектом Imagine Oneworld Kimono Project работали лучшие японские красильщики, производители текстиля, швеи и другие мастера из разных регионов страны. На реализацию проекта ушло 6 лет. Дизайнер Йошимаса Такакура начал работу еще в 2014 году с целью популяризовать культуру Японии через классический костюм. Такакура хотел создать символ единения и гармонии всех стран мира и выступаем за мир во всем мире. Средства на реализацию идеи были собраны благодаря краудфандингу.

На пошив одного кимоно ушло почти 6 месяцев, а стоимость составила 1 млн иен (около 7700 евро).

Рисунки на кимоно символизируют культуру, историю и природу стран-участниц. Например, на российском кимоно есть отсылки к Эрмитажу, космосу и "Лебединому озеру", а на кимоно США изображены орел, кинолента и символы космической программы "Аполлон". Все кимоно можно посмотреть на сайте проекта.

В кимоно для Латвии использован цвет латвийского флага, изображены дубовые листья и здание Домского собора. Кроме того, наряд изображает четыре региона Латвии, а на поясе красуются латвийские национальные узоры.

Foto: kimono.piow.jp

Россия



Германия



США



Норвегия



Италия