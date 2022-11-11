ФОТО: "Ежик в тумане" бурно отметил открытие своей первой кофейни в центре столицы

10 ноября в центре Риги официально открылась Ezīša Kofīšops - первая кофейня сети закусочных "Ежик в тумане" (Ezītis miglā).
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Открытие отметили масштабной вечеринкой с выступлением диджея Артиса Волфса и группы Very Cool People.
В меню кофейни будет особый кофе "от ежика" и множество разнообразных холодных и горячих кофейных напитков.
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