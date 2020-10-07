Молодой художник с помощью своих навыков и искусственного интеллекта преображает персонажей знаменитых диснеевских мультфильмов и показывает, какими могли бы быть в реальной жизни Эльза из "Холодного сердца" или русалочка Ариэль.

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Его проект так и называется - In real life. Свои работы художник публикует в социальных сетях под ником toyboyfan.

Как он рассказал сетевому изданию Bored Panda, он совмещает картинку из мультфильма со снимком человека, похожего на персонажа, с помощью искусственного интеллекта и затем обрабатывает в графическом редакторе.

Первым, по его словам, был Кристофф из "Холодного сердца". Над ним молодой человек решил поработать просто, чтобы отточить навыки редактирования. Однако после публикации результата в соцсети Tumblr, все начали просить его сделать то же самое и с другими героями анимационной ленты - появились Эльза, Анна и Ханс. "Потом я обнаружил, что все делают перепосты изображений, и решил, что буду продолжать и с другими диснеевскими принцессами", - рассказал toyboyfan.