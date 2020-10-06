ФОТО: IKEA в России посмеялась над своими названиями и исправила их в честь Дня учителя

В День учителя, который отмечался 5 октября, российское подразделение компании товаров для дома IKEA опубликовало приуроченный к дате шуточный пост в социальных сетях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все, кто когда-гибудь покупал что-то в IKEA (кроме, скандинавов, разумеется), наверняка потешались над названиями серий товаров, которые порой звучат очень забавно. В российской соцсети "ВК" даже есть сообщество "мемкея", посвященное названиям мебельного гиганта.

Ну а 5 октября в IKEA решили пошутить над собой, запостив серию картинок. На них - то, что случилось бы, если бы учителям дали почитать рекламный каталог и исправить в нем ошибки.