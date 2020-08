Все помнят ажиотаж из-за плюшевой акулы Blåhaj, ставшей настоящей звездой социальных сетей, когда обладатели игрушки стали массово публиковать снимки, на которых мягкий и симпатичный хищник читал книги, пил пиво и делал множество других вещей, свойственных людям. Но теперь ее место на пьедестале грозит занять другой милый персонаж.

Это медведь из серии игрушек "Джунгли" (Djungelskog). В серии представлены разные плюшевые звери - обезьянка, лев, панда и другие, но никто из них почему-то не вызвал такой восторг покупателей. А вот бурый мишка метрового роста, недавно пополнивший ассортимент Ikea, тут же завоевал сердца покупателей. Все без ума от его большого и мягкого пузика и без стеснения признаются мишке в любви. И мы знаем, почему.

Как говорится в описании игрушки, медведь "всегда готов заключить друга в объятия. А его мягкий уютный живот вполне может заменить подушку". Теперь соцсети заполонили снимки мишки, который обнимает котов, собирает головоломку, играет на пианино, купается или просто отдыхает в гамаке или на диване.

He do be kind of perfect tho pic.twitter.com/PcYW0zxqVN