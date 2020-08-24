instagram.com/maurice.the.teddybear
Foto: instagram.com/maurice.the.teddybear

Все помнят ажиотаж из-за плюшевой акулы Blåhaj, ставшей настоящей звездой социальных сетей, когда обладатели игрушки стали массово публиковать снимки, на которых мягкий и симпатичный хищник читал книги, пил пиво и делал множество других вещей, свойственных людям. Но теперь ее место на пьедестале грозит занять другой милый персонаж.

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Это медведь из серии игрушек "Джунгли" (Djungelskog). В серии представлены разные плюшевые звери - обезьянка, лев, панда и другие, но никто из них почему-то не вызвал такой восторг покупателей. А вот бурый мишка метрового роста, недавно пополнивший ассортимент Ikea, тут же завоевал сердца покупателей. Все без ума от его большого и мягкого пузика и без стеснения признаются мишке в любви. И мы знаем, почему.

Как говорится в описании игрушки, медведь "всегда готов заключить друга в объятия. А его мягкий уютный живот вполне может заменить подушку". Теперь соцсети заполонили снимки мишки, который обнимает котов, собирает головоломку, играет на пианино, купается или просто отдыхает в гамаке или на диване.

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A post shared by Djungelskog Fan Account (@thicc.djungelskog) on Aug 23, 2020 at 3:15pm PDT
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A post shared by おおはら (@oooharara) on Apr 6, 2020 at 6:41pm PDT
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A post shared by Djungi the Djungelskog (@djungi_adventures) on Aug 21, 2020 at 8:20am PDT
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A post shared by Djungelskog Fan Account (@thicc.djungelskog) on Aug 21, 2020 at 3:26am PDT
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A post shared by @maurice.the.teddybear on Aug 19, 2020 at 4:58am PDT
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A post shared by Sir Theodor Trippotto (@sir_theodor_trippotto) on Aug 18, 2020 at 5:43am PDT
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A post shared by Louise Lindholm (@lusse.lindholm) on Aug 17, 2020 at 12:47pm PDT
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A post shared by 'skog 🐻 (@realdjungelskog) on Aug 13, 2020 at 12:30pm PDT
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